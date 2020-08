CULTURA Notícia da edição impressa de 07/08/2020. Alterada em 10/08 às 03h00min Bento Gonçalves terá programação especial no Dia do Patrimônio

Museu do Imigrante vai disponibilizar três atividades a partir do dia 15 /PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Em agosto, o Rio Grande do Sul comemora o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que neste ano traz como tema "Narrativas Abrangentes: Memórias e Identidades". De acordo com a Secretaria Estadual da Cultura que promove a data, o tema alude à regulamentação do Registro do Patrimônio Cultural Imaterial, em âmbito estadual.

Para marcar esta data, o Museu do Imigrante, de Bento Gonçalves, está lançando uma programação alusiva ao dia especial. De acordo com a museóloga Deise Formolo, as atividades evocam uma construção da relação com da instituição com a sua comunidade e contexto. "O museu não é estanque, parado no tempo, e, sim, é um centro que promove e difunde atualizando as pluralidades do contexto onde está inserido, afirmou.

Dessa forma, a equipe do museu vai lançar três atividades que vai de encontro à identidade material e imaterial de Bento Gonçalves. O secretario de Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, observa que "a vida do patrimônio está inserida na comunidade, em qualquer pessoa que mora em Bento Gonçalves. E a programação coloca como papel fundamental o nosso comprometimento identitário nas políticas públicas culturais. É nosso dever salvaguardar e manter aberto o diálogo com a atualidade de forma que a história se mantenha sempre viva", disse.

No dia 15 de agosto, haverá um evento para a construção de um inventário colaborativo para Bento Gonçalves, através do projeto Laços Patrimoniais. Dois dias depois, será feito o lançamento da plataforma digital Tainacan, que permite a consulta online ao acervo da instituição. Já no dia 19 de agosto a exposição virtual "Cliques da Quarentena", com a participação do público, estará à disposição dos visitantes.