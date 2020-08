Sapucaia do Sul promove encontro para famílias acolhedoras

O serviço Família Acolhedor, que foi criado pela prefeitura de Sapucaia do Sul realizará mais um encontro on-line para interessados em participar da iniciativa. A videoconferência ocorrerá na próxima quarta-feira, 12 de agosto, às 18h30min.

Quem tem vontade de ajudar crianças e jovens, dando-lhes um lar temporário, mas ainda têm dúvidas com relação ao serviço, deve ligar para o telefone (51) 3474-1766, e garantir sua participação no encontro. Por meio do programa municipal, crianças e adolescentes afastados do convívio familiar são acolhidos, temporariamente, em residências de outras famílias dispostas a lhes dar carinho e proteção.

Estas famílias são habilitadas para o serviço, e durante o acolhimento são acompanhadas por uma equipe técnica. Atualmente, em Sapucaia do Sul, quatro crianças e cinco adolescentes estão sendo acolhidos em sete famílias.