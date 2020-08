Empresa de São Leopoldo doa testes rápidos à prefeitura

A prefeitura de São Leopoldo recebeu a doação de 925 testes rápidos com capacidade de detecção de Igg e Igm para a Covid-19 da empresa Stihl. A entrega foi feita pelo próprio presidente da empresa, Claudio Guenther, ao secretário de Saúde, Ricardo Charão.

A doação irá fortalecer a estratégia de testagem da população do município, auxiliando no enfrentamento da pandemia do coronavírus. O teste rápido, do tipo IGG e IGM, é realizado através de amostra sanguínea, identificando a presença do vírus ativo e de anticorpos do vírus.

Para o secretário, a contribuição da Stihl é um auxílio no enfrentamento da pandemia, reforçando o trabalho que está sendo realizado em São Leopoldo. "Nós estruturamos um Centro de Testagem Municipal no Ginásio Municipal, onde temos um espaço maior. Montamos 10 ilhas de testagem, isso para garantir o processo de ampliação da testagem conforme os critérios em uma larga escala" disse.

O presidente da empresa, Claudio Guenther, destacou que a Stihl trabalha para auxiliar a população e que neste momento a responsabilidade é ainda maior. "Sabemos da nossa importância para o município e da nossa responsabilidade social, estamos sempre trabalhando junto com a prefeitura para ajudar o município", afirmou.