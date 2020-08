Santo Antônio da Patrulha passa a ter coleta seletiva de lixo

O município de Santo Antônio da Patrulha já está com o seu sistema de coleta seletiva em pleno funcionamento. Conforme o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, João Alfredo Peixoto, a coleta seletiva é diferenciada, que visa recolher somente resíduos de materiais recicláveis, proporcionando um novo ciclo de vida desses materiais e assim diminuindo os impactos ambientais.

Pichula explica que o caminhão da coleta seletiva irá passar uma vez por semana nas ruas da cidade para recolher exclusivamente resíduos recicláveis: papel, plástico, metal e vidro, em dias alternativos. O recolhimento do lixo comum continua normalmente, duas vezes por semana. O roteiro completo pode ser conferido no site da prefeitura.

O secretário afirmou que, neste primeiro momento, a coleta seletiva terá um custo a mais de R$ 19 mil mensais, executado pela Cooperativa Nosso Lar. Após a coleta, os resíduos vão para a Central de Triagem, onde trabalhadores fazem a separação do material reciclado daquele que deve ser descartado.

O prefeito Daiçon Maciel destaca a melhoria no trabalho da equipe que atua na Central de Triagem com a implantação da coleta seletiva. "Imagine o trabalhador tendo que separar o resíduo que pode ser reciclado no meio de restos de comida e outros detritos. Sem falar naquele material que perdeu valor porque foi contaminado por outros resíduos. Todos ganham com a coleta seletiva. Por isso, é tão importante que a população colabore e separe seu lixo", disse Daiçon. Ele ainda destaca que, com isso, o município cumpre Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe a instituição de políticas públicas nas cidades em relação ao lixo.