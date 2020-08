Praça central de Carlos Barbosa passa por revitalização

Começaram nesta semana as obras que contemplam a revitalização de uma parte da Praça Central de Carlos Barbosa. O projeto abrange a reforma dos banheiros públicos, melhorias nos canteiros e ajardinamento, além da colocação de novos bancos, totalizando um investimento de R$ 249.471,96, oriundos de recursos federais e municipais.

A empresa vencedora da licitação começou os trabalhos com a remoção dos materiais antigos nos banheiros, como a retirada do reboco, piso cerâmico, louças sanitárias, portas e fiações elétricas. Essa importante revitalização, no coração da cidade, tem o objetivo de proporcionar qualidade e conforto aos barbosenses e visitantes, trazendo ambientes modernos e aprimorados. A obra deve ser entregue até o fim deste ano.