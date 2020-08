Famílias de Venâncio Aires vão receber cestas básicas

A secretaria municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Venâncio Aires vai realizar mais uma etapa da entrega dos kits de alimentação no interior do município. O objetivo é descentralizar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista, consequências relacionadas, principalmente, a pandemia do Coronavírus. O calendário de distribuição está previsto para iniciar na próxima semana.

O primeiro roteiro será realizado na segunda-feira, em Vila Deodoro, no ginásio da localidade. As famílias da comunidade serão avaliadas por uma equipe da secretaria. Para se habilitar ao recebimento de uma cesta, é necessário se dirigir ao local munido de todos os documentos dos moradores da residência, assim como comprovante de renda e residência. A renda familiar per capita precisa ser de até meio salário mínimo (R$ 542,50).

A distribuição nos locais do interior irá englobar todas as localidades próximas. Já nos dias 17, 19 e 21 de agosto a distribuição das cestas básicas será realizada pelo Centro de Referência e Assistência Social volante. A prefeitura já realizou quatro fases da campanha de distribuição de alimentos. Entregas já ocorreram em pontos estratégicos da cidade, para que as famílias possam fazer um deslocamento menor durante o período da pandemia.

Além destas ações da prefeitura, foram realizadas duas ações de entrega de cestas básicas em escolas municipais da cidade, que estão fechadas em virtude da pandemia do Coronavírus e um roteiro em localidades do interior. Com estes roteiros já realizados foram feitos mais de 1,2 mil atendimentos, favorecendo mais de mil pessoas em Venâncio Aires desde o início da pandemia, em março.