Parceria entre prefeitura e Furg faz Rio Grande ampliar a testagem na população

A prefeitura do Rio Grande, por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), tem ampliado a testagem para Covid-19 no município. Conforme o secretário da Saúde, Maicon Lemos, cerca de 100 testes RT-PCR estão sendo feitos diariamente. Os dados apontam que mais de 5.500 testes já foram realizados em Rio Grande, considerando tanto o exame rápido quanto o PCR.

Lemos destaca que, com a disponibilização do laboratório da Furg para análise do material coletado, os resultados ficam prontos no mesmo dia ou em no máximo 24h. "O Laboratório Central do Estado (Lacen) demora, em média, de quatro a cinco dias para a entrega dos resultados. E aqui estamos tendo os resultados de forma praticamente instantânea. Os exames coletados e entregues para a Furg até o meio-dia têm resultado disponível já no final da tarde. É algo muito importante para que possamos estabelecer o diagnóstico, o isolamento social e a questão do tratamento existente", declarou.

Além disso, Lemos ressaltou que a Universidade disponibilizou cinco mil testes PCR para aplicação em Rio Grande, que já estão sendo utilizados. "A ampliação da testagem coloca Rio Grande em uma situação diferenciada a nível de região. Não pelo quantitativo, mas pelo qualitativo dos testes", afirmou. Ele salienta que o aumento no número de casos confirmados da doença se dá justamente pela ampliação e qualificação da testagem no município, onde existe transmissão comunitária do vírus.

O protocolo do Ministério da Saúde determina a testagem em casos com presença de sintomas de síndrome respiratória, febre e tosse seca, considerados principais sintomas da doença. A coleta é feita nos domicílios, mediante notificação médica, e após agendamento. O teste também está disponível na UPA Junção, onde existe o Centro de Triagem e Testagem para Covid-19.