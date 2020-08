Ação recolhe 130 toneladas de lixo em São Gabriel

Em São Gabriel, uma das áreas mais degradadas começou a ser recuperada há duas semanas. Equipes da prefeitura e voluntários recolheram, em sete dias, mais de 130 toneladas de lixo e terra. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Carlos Cléber Dias Leal, o material vinha sendo depositado irregularmente as margens do Rio Vacacaí, no bairro Beira Rio. Os moradores da zona ribeirinha sofriam com o mau cheiro provocado pelo lixo e dejetos.

Além disso, o entulho que se formou próximo as residências também potencializava a formação de enchentes em períodos de cheias do rio. Com isso, foi iniciado um processo de revitalização do local, que foi cercado, passando a ser proibido o acesso com veículos motorizados ou de tração animal.

Os moradores do bairro alegam que o lixo é trazido de outras regiões da cidade, quase sempre carregado em caminhonetes, caminhões e carroças. Durante a coleta do material, os profissionais encontraram estofados velhos, aparelhos de televisão e até eletrodomésticos. No total, 30 caminhões carregados de lixo fizeram a transferência do material para o aterro sanitário, no outro lado do município.