Lockdown em Pelotas será realizado entre sábado e terça-feira

João Dienstmann

como será feito o fechamento total da cidade (lockdown) Através de uma transmissão pelas redes sociais nesta quarta-feira, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, detalhou, anunciado no início desta semana. O bloqueio da cidade começará às 20h de sábado (08), com o final na terça-feira (11), às 12h. Um decreto foi publicado para regulamentar quais tipos de atividades poderão funcionar e de que forma a fiscalização será realizada durante o período.

Os únicos estabelecimentos que poderão manter as atividades durante esse período são as farmácias, para venda exclusiva de medicamentos, clínicas médicas, odontológicas, e veterinárias em regime de emergência e/ou urgência, distribuidoras de gás, funerárias e cemitérios, além de serviços públicos essenciais, como hospitais, postos de saúde e serviços de segurança. Os postos de combustíveis deverão ficar fechados no dia 9/8 (domingo), podendo abrir nos demais períodos. As lojas de conveniências dos estabelecimentos devem ficar fechadas.

Estabelecimentos considerados como essenciais, como por exemplo supermercados, padarias e açougues estão impedidos de abrirem em qualquer um dos dias. Restaurantes e lancherias, que tinham um sistema de pegue e leve durante a bandeira vermelha, também devem ficar fechados. No decreto, também há uma previsão de fiscalização rigorosa para pessoas que forem flagradas em deslocamento. Elas serão paradas e precisarão comprovar o motivo de não estarem em casa. Quem não estiver se dirigindo a um dos locais cuja abertura foi autorizada será orientada a retornar para a residência.

Outro setor impactado é o transporte público. Não haverá ônibus na cidade da noite de sábado até o início da tarde de terça-feira. Aos trabalhadores dos serviços liberados, a prefeitura de Pelotas irá disponibilizar transporte, sobretudo aos que trabalham na área da saúde. O transporte individual de passageiros será liberado - por táxis ou aplicativos de transporte - mas estarão sujeitos à fiscalização. Corridas só podem ser aceitas para um dos destinos abertos. A rodoviária da cidade permanecerá aberta para receber ônibus intermunicipais.

Paula Mascarenhas afirmou que utilizará o período de fechamento total de Pelotas para organizar o sistema de saúde. Dos 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para adultos com a Covid-19 na cidade, 28 (93,3%) estão ocupados. Ontem, a cidade registrou 64 novas confirmações e quatro óbitos. "Pedimos um esforço da população agora. O período não é tão longo, mas fundamental para organizarmos o sistema de saúde", disse a prefeita.