Hospital de Esteio abre novo espaço para atendimento

O Hospital São Camilo, de Esteio, abriu um espaço para atendimento de servidores que apresentarem sintomas da Covid-19 (novo coronavírus). O ambulatório exclusivo para pacientes com a doença, que funciona junto ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, vai ser usado exclusivamente por funcionários da casa de saúde esteiense.

Ao procurar o serviço, que funciona por agendamento, o funcionário do São Camilo passa, primeiramente, por uma triagem. Depois, ele consulta com um médico, que poderá indicar a necessidade de exame RT-PCR, com coleta de material da garganta e do nariz do paciente. O servidor é afastado enquanto aguarda o resultado do teste. Se der positivo, o afastamento é de 14 dias. Se der negativo, o servidor volta para o trabalho. Atualmente, o São Camilo tem nove funcionários afastados por causa do coronavírus e outros quatro aguardando resultado. Desde o início da pandemia, já foram constatados 75 casos no município.

De acordo com Adriano Coutinho, diretor-geral da instituição, o ambulatório do Hospital São Camilo é o único em hospitais da região exclusivamente para atender funcionários. O diretor salienta, ainda, que, diariamente, as chefias avaliam as condições de saúde dos trabalhadores e encaminham para avaliação médica quando necessário.

O Serviço Especializado da cidade também orienta quanto aos protocolos de segurança e acolhe todos os trabalhadores quanto às doenças ocupacionais. Desde o início da pandemia a instituição formou um Comitê de Enfrentamento da Covid-19, para tratar de ações referentes a doença.