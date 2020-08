Hemocentro de Pelotas tem estoque 90% abaixo do normal

A situao do Hemocentro de Pelotas (HemoPel) est preocupando os profissionais de sade. O estoque da quarta-feira estava quase 90% abaixo do necessrio para abastecer os trs hospitais da cidade - So Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficncia Portuguesa, alm de outros 24 municpios da regio Sul e da Campanha que dependem desta fonte. O apelo da equipe para que a populao doe com urgncia, para que as pessoas que necessitam do sangue possam continuar recebendo. Todos os tipos so necessrios.

Para atender demanda, so necessrias entre 50 e 60 doaes dirias.No entanto a mdia, atualmente, est em 20 doaes. Pessoas saudveis, sem sintomas gripais, que no tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmao de Covid-19, podem doar de segunda a sexta-feira, das 8h s 14h, inclusive ao meio dia. O processo todo, desde a chegada, cadastro, entrevista e doao dura cerca de 30 minutos e o sangue poder ser usado por pessoas acidentadas, que passaro por cirurgias, que tm leucemia e diversas outras situaes.

A equipe do Hemocentro est tomando todas as medidas de higiene para que os doadores possam se sentir seguros. Tudo higienizado a cada atendimento - mesa, cadeira e at as canetas utilizadas. Todos - doadores e equipe - usam mscara durante todo o tempo em que permanecem no local.

As regras gerais para doao so: ter idade entre 16 e 68 anos, com peso superior a 50 quilos. Porm, os adolescentes (16 e 17 anos) precisam ter autorizao dos responsveis legais. O candidato a doador deve procurar o HemoPel portando documento de identidade com foto.

No dia da doao, precisa estar alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, no ter ingerido bebida alcolica nas ltimas 12 horas, e evitar fumar uma hora antes. Homens podem doar a cada dois meses, no mximo quatro vezes por ano. Mulheres a cada trs meses, at trs doaes anuais.