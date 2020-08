Presídio feminino de Lajeado deve ter ateliê e padaria

Foi iniciada, nesta semana, a elaboração do projeto arquitetônico e plano de necessidades para construção de um anexo ao Presídio Estadual Feminino de Lajeado. Em reunião na prefeitura, membros da prefeitura discutiram de que forma isso será feito.

Conforme o secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, o anexo deverá abrigar tanto uma padaria quanto um ateliê, onde as apenadas possam produzir uniformes para quem cumpre pena no presídio, máscaras, bem como aventais para profissionais da saúde, enquanto transcorre a pandemia do novo coronavírus, entre outras necessidades que possam se apresentar. Segundo a chefe de segurança do presídio,, Cistiele Anschau atualmente seis das 25 apenadas frequentam a Oficina de Artesanato do presídio, trabalhando na confecção de máscaras. Para tanto, possuem remissão de um dia da pena a ser cumprida a cada três dias trabalhados. A ideia é que, com o ateliê instalado no local, possa ser feita uma ampliação da oferta de vagas.

Na padaria, por sua vez, seriam produzidos os pães que seriam consumidos pelas próprias apenadas. "É uma maneira de estimularmos a ressocialização das apenadas, que se sentiriam úteis desempenhando atividades dentro do presídio", afirma o secretário.

Com relação aos equipamentos como fornos para instalação da padaria, eles seriam fornecidos por uma empresa do ramo alimentício O secretário destaca que após a elaboração do projeto e definição das outras necessidades inerentes à instalação do ateliê e padaria, será iniciada a fase de buscas por recursos para viabilizar o projeto.