São Borja pleiteia serviço de oncologia pelo SUS

Uma reunião entre lideranças de São Borja com o titular da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, Yuri Sommer, representou mais um avanço em relação à habilitação no Sistema Único de Saúde (SUS) do Centro de Oncologia do Hospital Ivan Goulart (HIG). O prefeito Eduardo Bonotto e representantes da secretaria municipal de Saúde e do hospital receberam a confirmação da secretária estadual, Arita Bergmann, sobre o cadastramento do processo junto ao Ministério da Saúde.

A mobilização, agora, é para o credenciamento do serviço de oncologia a pacientes do SUS em Brasília. A solicitação já está protocolada e tramita no Ministério da Saúde, que logo deve analisar o processo. A diretora do Hospital Ivan Goulart, Fernanda Bonotto, informa que é pleiteado credenciamento para atender pacientes de São Borja, Maçambará e Garruchos. Além de acompanhamento clínico, o objetivo é garantir tratamento de quimioterapia a pacientes de câncer.

A ideia é que parlamentares gaúchos em Brasília possam ajudar no credenciamento de São Borja ao serviço federal. Um abaixo-assinado, com a participação da população, foi criado e será encaminhado para aumentar a chance da cidade obter a liberação da União.

No encontro com titular da Coordenadoria Regional de Saúde, as lideranças são-borjenses trataram também de outras pautas ligadas à saúde pública no município. Uma das principais diz respeito às ações em andamento para enfrentamento à pandemia da Covid-19. O Hospital Ivan Goulart é uma das referências na região das Missões para receber pacientes que precisam tratamento devido a contágio do coronavírus.