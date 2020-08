Sistema fotovoltaico vai alimentar escolas públicas de Santa Rosa

O prefeito de Santa Rosa, Alcides Vicini realizou a inauguração da instalação do sistema de microgeração distribuída de energia solar fotovoltaica. A obra vai abastecer todas as 25 escolas municipais, sendo 10 de ensino fundamental e 15 de ensino infantil.

Com a instalação de 1281 placas de energia solar, distribuídas nas 25 escolas, pretende-se uma geração de energia elétrica anual de 560 milkW/h, o que irá resultar em uma economia anual com energia elétrica de aproximadamente R$ 500 mil aos cofres do município. Com a redução da conta de energia, a prefeitura espera pagar os equipamentos de geração de energia renovável em até três anos e investir o dinheiro economizado em melhorias nas escolas.

O valor para implementação do projeto foi R$ 1.324.680,00, recurso da Caixa Federal através do Programa Finisa - Financiamento da Infraestrutura e Saneamento. O prazo de pagamento é de 10 anos, com dois de carência