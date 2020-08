Exército deve assumir os trabalhos na Barragem Arvorezinha, em Bagé

O Exército brasileiro começou as tratativas para dar prosseguimento à obra da Barragem da Arvorezinha. Nesta quinta-feira, representantes do 1° Batalhão Ferroviário do Exército, de Lages, Santa Catarina, estarão na cidade para conhecer o projeto. A visita é resultado do pedido do prefeito de Bagé, Divaldo Lara ao presidente Jair Bolsonaro, que esteve na cidade na semana passada para inaugurar um residencial popular.

"Estamos dando início a esta parceria com o Exército. Temos a certeza que tudo será encaminhado da melhor maneira possível para concretizar a mais esperada obra da cidade", destaca Divaldo. O prefeito acredita que a barragem será concluída em poucos meses pelo Exército.

A adaptação do projeto da barragem, realizada pelo engenheiro Emílio Mansur, foi apresentada em Brasília para o Ministério do Desenvolvimento Regional pelo prefeito bageense e pelo diretor Eduardo Mendes na semana passada. Na viagem, a comitiva de Bagé também participou de encontro com o Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello e com deputados gaúchos para articular essas obras. "Esta foi uma importante viagem à capital Federal, pois foi possível tratar os assuntos diretamente nos Ministérios com seus ministros. Teve um aproveitamento muito bom, crucial para desenvolver as obras da barragem", destaca Eduardo Mendes.

Conforme o novo projeto da barragem, que sofreu adaptações, será construído, em uma primeira fase, o canal de aproximação, o vertedouro, a ensacadeira e a tomada de água. Já nesta primeira etapa, o volume acrescido nas reservas hídricas de Bagé totalizaria mais de sete milhões de metros cúbicos. Vale lembrar que, em 2020, a cidade sofreu com uma estiagem prolongada, com período de racionamento que chegaram a 15 horas por dia.