Por conta da pandemia, hospital de Carazinho cria nova forma para oportunizar visita de familiares aos pacientes

Pensando na humanizao hospitalar, bem como no acolhimento dos pacientes internados na Unidade Covid-19, a equipe do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) vm desenvolvendo as visitas virtuais, atravs de diversos setores da instituio.Um tablet faz a conexo entre os familiares e o paciente, os quais contam com uma escuta sensvel de um psiclogo e com ajuda da equipe de enfermeiros.

As visitas tiveram incio atravs de um projeto-piloto. "A ideia inicial foi de tentar amenizar os possveis efeitos deste afastamento temporrio dos pacientes aos seus familiares. Juntamente com as enfermeiras, avaliamos primeiramente o desejo de cada um, em realizar as visitas, o estado emocional, psquico e de comunicao", explica o psiclogo clnico Marcelo Graciano. Segundo a familiar de uma paciente que esteve internada no HCC por quase 15 dias, Jussara Floro, muito importante poder estar junto da pessoa, mesmo que no seja fisicamente. "Sabemos que ela est isolada, mas conseguimos ver, falar, ter a certeza de que est bem... muito bom", salienta Jussara.

Ela ainda ressalta que as visitas trouxeram bem estar no s para os familiares, mas tambm para a paciente. "Fez um bem para todos. Deus vai nos ajudar, tanto que manda anjos, que so os profissionais da sade, pois ns no podemos ajudar neste momento. Com fora, f e coragem vamos superar esse momento to difcil", conclui.

Para o diretor tcnico do hospital, Darlan Martins Lara, esta atividade faz parte da humanizao institucional, que alm de tratar os pacientes, traz conforto s pessoas internadas e aos seus familiares neste momento to delicado. "As visitas caminham ao encontro das aes de humanizao e tambm evidenciam a aproximao hospitalar com pacientes e famlias, o que minimiza o sofrimento vivenciado com o afastamento presencial", destaca Darlan.