Novo complexo esportivo é inaugurado em Garibaldi

A comunidade de Garibaldi contará com mais um espaço para a prática esportiva e o lazer, quando passar a pandemia do coronavírus. Foram concluídas as obras de revitalização do Complexo Esportivo Juvenil, no bairro Juventude.

O espaço ganhou uma pista de caminhada em torno do campo, uma nova quadra poliesportiva e cercamento complementar. "Com isso ganhamos mais um espaço para a qualidade de vida da comunidade", afirma o secretário municipal de Esportes e Lazer, Wolnei Caio. Além da caminhada e dos esportes destinados à quadra, o complexo também conta com estrutura de academia ao ar livre e parquinho, permitindo o uso de famílias e pessoas de todas as idades.