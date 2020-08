Cresce o número de crianças com a Covid-19 em Pelotas

perfil de casos confirmados de coronavírus em Pelotas Na sexta verificação do, feito pela Vigilância Epidemiológica, um índice revela uma das maiores dificuldades enfrentadas para a contenção da pandemia: o descumprimento do isolamento social. Segundo o Observatório de Segurança Pública, responsável pela análise, 31,6% do total de pessoas atingidas pelos vírus na cidade fazem parte de categorias que poderiam permanecer em casa e evitar o contágio. Ainda há uma elevação no número de crianças contaminadas.





município tivesse lockdown a partir deste sábado. Conforme a coordenadora do Observatório, Cíntia Aires, do total de 955 infectados - a análise corresponde ao período de janeiro a 30 de julho - 302 são casos positivos de aposentados, estudantes, donas de casa, profissionais da educação, desempregados, crianças sem idade escolar e servidores públicos. Essas pessoas fazem parte de categorias com indicação de teletrabalho ou de manutenção do isolamento social. O crescimento fez, inclusive, que o

não cumprem as medidas de isolamento social. As crianças menores de quatro anos, conforme Cíntia, fazem parte do grupo com orientação de permanência o maior tempo possível em casa, mas têm crescido nos registros. A probabilidade é que estejam sendo contaminadas por membros da família que estão trabalhando ou

Os comerciários/atendentes estão em segundo lugar no ranking Os profissionais da saúde permanecem sendo os mais atingidos pelo coronavírus em Pelotas, com 181 casos, o que representa 19% do total.do contágio, sendo 16,9% dos positivos do município, 161 pessoas. Os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais foram os que tiveram maior aumento no número de infectados de uma semana para outra com 22 novas confirmações. Já os moradores com mais de 60 anos, perfazem 113 casos confirmados, permanecendo como a terceira categoria mais contaminada, 11,8% do total.

Profissionais da indústria Ainda de acordo com o levantamento divulgado pela prefeitura, estudantes e donas de casa também se mantém entre os cinco perfis mais atingidos pelo vírus, representando 5,9% e 4,9%, respectivamente, do montante de registros feitos pela epidemiologia local, um total de 103 pessoas.e administradores/empresários representam 3,9% e 3,7% dos confirmados de Pelotas, com pouca alteração na comparação com o levantamento anterior.