Calçados Beira-Rio sinaliza com a abertura de unidades em Venâncio Aires

O prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert recebeu o empresário do setor calçadista, Fabrício Rodrigues Soares e o assessor de Processo e Qualidade na Calçados Beira-Rio, Carlos Edgar Bencke. Na ocasião foi discutida a instalação de três unidades de pequeno porte da empresa DS Atelier de Calçados - sediada em Colinas - as quais possibilitarão em torno de 250 novas vagas de emprego em cada uma.

A primeira deve ser instalada a curto prazo para iniciar a operacionalização já em setembro. As outras duas estão projetadas para janeiro e fevereiro do próximo ano. A projeção é de cada empresa tenha um faturamento de cerca de R$ 1,2 milhão por mês, assim, complementando a capacidade de retomada da economia local.

Após o encontro na prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Soares acompanhou os empresários para a visita em alguns pavilhões disponíveis, possíveis locais para sediarem a primeira unidade. Agora a empresa deve construir e entregar a Carta de Intenções para o município, através do Programa "Venâncio Sem Fronteiras", que fornece auxílio de locação de imóvel.

A empresa Calçados Beira-Rio, localizada em Mato Leitão, passou por um incêndio de grandes proporções, em março deste ano, com a destruição de quase toda a planta produtiva da empresa na cidade. Por conta deste incêndio, a Beira-Rio precisou fazer a demissão dos funcionários, entre eles, em média, 400 venâncio-airenses que trabalhavam no local - um dos principais empregadores da região do Vale do Rio Pardo. A partir disso, iniciaram-se tratativas e projetos para realocar a mão de obra. Assim, em termos de gestão, a empresa, optou por trabalhar com unidades de porte menor, no sistema integrado. A ideia segundo o empresário Soares é organizar a linha de produção para que cada unidade execute um produto específico.

Além de novas projeções para o mercado de trabalho no setor calçadista do município, outra empresa deve abrir 100 novos empregos. A empresa Conecta Empreendimentos, que presta serviços para a RGE Sul, está em novo endereço. Instalada às margens da RSC-453, com a mudança para um novo pavilhão mais amplo, a equipe de trabalho deverá ser aumentada. Ainda não há previsão de quando o processo seletivo será aberto para as novas vagas.