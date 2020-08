Expansão do hospital de Dois Irmãos é entregue

A conclusão da nova Urgência e da Emergência, além de outras melhorias, no Hospital São José, no município de Dois Irmãos, foi entregue nesta semana. A estimativa é de que o investimento de R$ 2,5 milhões beneficiará aproximadamente 32.671 habitantes. A obra foi financiada pelo Badesul

A nova estrutura, além de ser mais moderna, conta com acesso facilitado e tem como objetivo interligar o fluxo no atendimento dos pacientes entre o setor de Emergência 24 horas e o Hospital São José. O contrato foi assinado pela presidente do Badesul, Jeanette Lontra, e pela prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva, em 2018.

"O Badesul, como agência de fomento do Rio Grande do Sul, está comprometido com o desenvolvimento do Estado, em contribuir para melhorar a qualidade de vida dos gaúchos. A Nova Urgência e a Emergência de Dois Irmãos são exemplos disso", ressalta Jeanette. Com o objetivo de fomento, foi desenvolvido o Badesul Cidades, um programa que viabiliza aos municípios investimentos em infraestrutura urbana, rural e turística, segurança pública, construção de pavilhões industriais, ginásios de esportes, centros administrativos, postos de saúde, escolas, creches, máquinas, equipamentos rodoviários, centro de eventos municipal e revitalização de praças.