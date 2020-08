São Leopoldo lança programa para revisão de plano da Mata Atlântica

O município de São Leopoldo realizou o lançamento do processo participativo de revisão do Plano Municipal da Mata Atlântica, em ato online. O painel foi organizado pela secretaria do Meio Ambiente, dentro da programação da 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente e Saneamento (Confemas).

O Plano Municipal da Mata Atlântica é um dos instrumentos para que o município atenda os compromissos de preservação do Bioma Mata Atlântica. O documento estabelece metas, diretrizes e ações para preservar os remanescentes de Mata Atlântica de São Leopoldo. O processo participativo deve ter diversas etapas para ampliar a participação dos diferentes segmentos da sociedade. Segundo o secretário Zanini, a conclusão do trabalho e apresentação do plano atualizado deve ser realizada no dia 27 de maio de 2021.

O Instituto Mira-Serra é uma Organização Não Governamental (ONG), de caráter científico e cultural, que visa à preservação da biodiversidade e dos ecossistemas do Rio Grande do Sul / Brasil. Além de outras atuações, o instituto participa de diversos colegiados e câmaras técnicas municipais, estaduais e federal.

Outra atividade temática da 5ª Confemas foi realizada na sexta-feira, 31 de julho sobre o Observatório de Gestão e Educação Ambiental (Ogea), que passa a ter uma nova denominação, que passa de Órgão Gestor de Educação Ambiental para Observatório de Educação e Gestão Socioambiental. O secretário do Meio Ambiente, Darci Zanini e a assessora pedagógica da Secretaria de Educação, Sandra Grohe, conversaram sobre a nomenclatura e as atribuições para o controle de questões do meio ambiente no município.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Darci Zanini, o território de São Leopoldo possui fragmentos de vegetação, que estão localizados em três pontos da cidade. Conforme os dados da secretaria, somando as 30 áreas protegidas e as matas ciliares dos oito arroios de São Leopoldo, a área total com remanescentes da Mata Atlântica, representa 24% da área total do município.