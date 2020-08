Prefeitura inaugura novo posto de saúde em Santa Maria

Os atendimentos na nova estrutura física da Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro Social Urbano Maria Ribas De Nardin tiveram início na manhã desta terça-feira, em Santa Maria. A população foi recebida no novo endereço, na rua Ernesto Alves, no bairro Passo D'Areia. A desativação do antigo espaço garante melhor acolhimento aos usuários e aos servidores da saúde.

"Estamos garantindo dignidade de trabalho e de atendimento para todos por meio de um lugar mais amplo e novo. A unidade de saúde foi feita com o empenho de muitas pessoas e, agora, é entregue para a população. Só temos a agradecer por todo o trabalho voluntário que tem como objetivo dar assistência para a comunidade", reforça o prefeito Jorge Pozzobom, que esteve na UBS para a inauguração.

O espaço de 225 metros quadrados é alugado pelo município. Foi reformado por meio de parcerias com o Instituto Espírita Leocádio José Correia, que fica ao lado da unidade. A UBS conta com salas de vacina, de consulta médica e de enfermagem, de acolhimento, de odontologia, de procedimentos e de reunião, com 10 profissionais de saúde. Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 7h ao meio-dia e das 13h às 16h. Representantes dos voluntários participaram do primeiro dia de acolhimento aos usuários.

"A unidade leva o nome da nossa mãe, que sempre foi uma liderança comunitária desta região de Santa Maria. Também resgata o trabalho assistencial que nossa família sempre procurou desenvolver no Município. É um dia para agradecer à família, aos empresários e à prefeitura", avalia o diretor do Núcleo Assistencial Maria Ribas De Nardin, Paulo Airton Denardin.