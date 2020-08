Aumenta a procura por atendimento em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul divulgou um relatrio em que apresenta um aumento significativo de atendimentos no hospital de campanha em julho.Mais de 1,4 mil pessoas haviam buscado o servio, frente s 803 de junho, o que representa um acrscimo de 73,7%.

De acordo com a supervisora da Ateno Bsica, mdica Clauceane Venzke Zell, a diferena uma consequncia das doenas respiratrias comuns nesta poca do ano, alm do aumento de casos confirmados. "Tivemos muitos casos de Covid-19 confirmados nas ltimas semanas e os contatos desses pacientes, que costumam ser umas trs ou quatro pessoas, tambm buscam atendimento no Campanha para verificar suas situaes", explica.

O hospital comeou a funcionar em 23 de maro. Naquele ms, 195 pessoas foram atendidas. Em abril, foram 365; e maio, 691. O espao uma referncia para atendimento de pessoas sintomticas, com o objetivo de centralizar casos suspeitos e evitar a lotao de pronto atendimentos e unidades de sade. O funcionamento 24 horas e a entrada deve ser feita pelo porto 7 do Parque da Oktoberfest.