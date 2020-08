Iluminação de Carlos Barbosa será revitalizada

A Rio Grande Energia (RGE) anunciou que irá investir R$ 1,4 milhão na renovação da iluminação pública em 1.227 pontos de Carlos Barbosa, onde as lâmpadas de vapor de sódio serão substituídas por novas unidades com tecnologia LED e troca dos braços das luminárias. A execução das ações começou nesta semana, em parceria com o município.

A concessionária de energia estima que o município tenha redução de R$ 538 mil ao ano com as contas de energia em função do novo sistema de iluminação, com a instalação das novas luminárias pela cidade. A economia corresponde a uma economia de 692,58 MWh/ano em energia e uma redução na demanda de ponta de 159,90 kW.

Segundo o analista de Eficiência Energética da RGE, Odair Deters, em poucas semanas os moradores de Carlos Barbosa poderão perceber os benefícios desta ação em termos de qualidade da iluminação, que melhorará a fidelidade das cores e também a sensação de segurança ao transitarem por esses locais. "É motivo de orgulho para a RGE poder contribuir para a renovação de parte do sistema de iluminação da cidade e beneficiar todos os moradores", destaca Odair.