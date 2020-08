Câmeras de monitoramento estão ativas em Tramandaí

A prefeitura de Tramandaí está realizando a instalação das câmeras de videomonitoramento do projeto de cercamento eletrônico do município. A central de controle foi montada na sede da Guarda Municipal e já está começando a receber as imagens captadas pelas câmeras. O local conta com quatro monitores, que acompanharão 24hs por dia toda a movimentação da cidade.

"Estamos muito contentes com mais esse passo rumo a qualificação da segurança de nossa população e visitantes. O cercamento eletrônico abrange todo o município, em uma das maiores ações dessa modalidade na história de Tramandaí. Felizmente, após anos de análise e busca por recursos, está sendo possível colocar em prática este projeto", exalta o prefeito Luiz Carlos Gauto.

O secretário de Segurança, Direitos Humanos, Transporte e Trânsito destaca que nesta semana os guardas municipais estarão recebendo o treinamento e a previsão de entrega de todo o sistema é para o dia 10 de agosto. No total serão 28 câmeras distribuídas em 21 pontos da cidade, sendo 11 câmeras do tipo OCR que identificam, entre outros, veículos em situação de furto.