Passo Fundo libera funcionamento de shoppings e galerias em bandeira vermelha

A prefeitura de Passo Fundo autorizou, atravs de um novo decreto publicado nesta semana, os shoppings centers e galerias a funcionar no mesmo sistema do comrcio de rua. Os restaurantes podero retomar os atendimentos presenciais, a partir de hoje, tera-feira, com uma srie de cuidados. Com a nova publicao, os shoppings e galerias podero fazer o atendimento semelhante ao comrcio de rua, sem permitir que o cliente entre na loja, ou seja, no sistema de pague e leve, telentrega ou drive-trhu. A cidade est em bandeira vermelha no Distanciamento Controlado.

Os shoppings tero horrio de funcionamento das 11h s 19h e devero estabelecer rgidos controles de entrada e verificao de temperatura, ficando limitado tambm o acesso de at 50% da capacidade do estabelecimento. As lojas devero providenciar o isolamento para evitar o recebimento dos clientes no seu interior e podero trabalhar com at 50% de seu quadro funcional. Os estabelecimentos das praas de alimentao podero funcionar com entrega dos produtos para os clientes, no sendo permitido que os clientes consumam no local.

Os restaurantes foram autorizados a retomar o atendimento ao pblico. Est vedado qualquer tipo de rodzio e o servio de buffet deve ter uma proteo fsica no local dos alimentos, sem acesso pelos clientes, ou seja, os funcionrios que iro servir. Ainda, a distncia entre as mesas deve ser de dois metros, capacidade mxima de atender 50% do total e obrigao de fazer a capacitao dos trabalhadores.

O horrio de funcionamento dos restaurantes ser das 11h at s 15h e das 19h at s 23h, diariamente. Todos os trabalhadores e frequentadores dos estabelecimentos autorizados devero, obrigatoriamente, usar mscaras de proteo, assim como adotar as prticas de higienizao. Bares ficam de fora dessa retomada, podendo funcionar apenas aqueles que trabalham como restaurantes. A prefeitura ainda aguarda pelo novo modelo de flexibilizao, acordada pelo Estado, para evoluir em liberaes.