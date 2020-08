Empresa de Nova Prata cria respirador para hospital

A empresa de Nova Prata Spark entregou oficialmente ao Hospital So Joo Batista um respirador mecnico desenvolvido na prpria empresa. O projeto foi baseado em estudos de universidades, tendo unicamente como peas importadas os sensores. As demais peas foram adquiridas no Brasil e algumas feitas em impressora 3D pela empresa.

O equipamento desenvolvido em Nova Prata considerado pela equipe "um produto emergencial", que poder ser usado no hospital, uma vez que foi produzido para ser doado quela casa de sade. "Nosso know how no produzir respiradores, mas temos equipes de alta performance capazes de entregar solues e que aproveitaram seu tempo e se debruaram sobre um novo projeto que beneficiar pessoas da nossa comunidade e regio", disseEverson Basso, diretor comercial

O Hospital So Joo Batista alm de atender a populao de Nova Prata mantm convnio com os municpios de Andr da Rocha, Guabiju, Nova Ara, Para, Protsio Alves, So Jorge e Vista Alegre do Prata. Por no disponibilizar de UTI, a direo do hospital pretende utilizar o respirador doado para atendimentos de emergncia.