Estradas vicinais de São Borja serão consertadas

A ordem de serviço, que autoriza o início das obras de recuperação de estradas vicinais no interior de São Borja, foi assinada nesta semana pela prefeitura. Os recursos para as obras são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, somando mais de R$ 370 mil, destinados para a recuperação das estradas dos Assentamentos Cristo Redentor e Caçacã e estrada Ivaí/Mato Grande.

As obras irão beneficiar diretamente aproximadamente 380 pessoas que residem nestas localidades. O prefeito Eduardo Bonotto ressaltou que as estradas sempre foram pleitos das comunidades junto a administração e vereadores e salientou que melhorias de infraestrutura como esta são de extrema importância, melhorando além dos acessos aos assentamentos, a qualidade de vida dos moradores.