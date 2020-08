Prefeitura cria banco de móveis para doação em Parobé

A prefeitura de Parobé abriu, a partir desta semana um banco de móveis que será utilizado para doação à população. As pessoas que precisam de móveis são cadastradas de forma criteriosa, ou seja, o projeto é destinado às famílias de baixa renda ou que sofreram alguma perda repentina, como enchentes e incêndios.

Quem tem móveis para doação pode ligar para o Gabinete do Prefeito, para que uma equipe faça o transporte com um caminhão. "Quem tiver algum móvel, em condições boas para uso, pode nos contatar. Esses móveis podem ser extremamente úteis para famílias que não possuem condições. Com o projeto, buscamos o móvel de quem não precisa mais e o levamos para quem tem necessidade", destaca o prefeito Diego Picucha.

O agendamento da coleta de doações é feito pelo Gabinete do prefeito. Os móveis são retirados na casa das pessoas e levados para avaliação e posterior doação às famílias.