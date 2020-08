UPA de Pelotas cria centro de triagem para pacientes

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Areal, em Pelotas, passou a contar com centro de triagem para atender pacientes com sndromes gripais suspeitas para Covid-19. A instalao do continer visa evitar o contgio cruzado entre usurios que buscam, por engano, o local para outras demandas, visto que a unidade, atualmente, referncia para receber adultos com possveis sintomas da pandemia.

Segundo a secretria de Sade, Roberta Paganini, a triagem fundamental para evitar a propagao do vrus no municpio. "Desde o dia 20 de julho, a UPA Areal passou a atender somente a casos de sintomas gripais e respiratrios. Com esse centro, podemos evitar o contato entre os pacientes que ainda buscam a unidade para outro problema de sade com os suspeitos para coronavrus", destaca.

De acordo com a diretora adjunta da UPA, Odineia da Rosa, importante que a populao se conscientize e procure o local apenas se tiver sintomas gripais moderados e graves. "Se uma pessoa apresentar sndrome gripal leve, ela pode buscar atendimento na Unidade Bsica de Sade (UBS) mais prxima de sua residncia, no turno da manh. No deixamos de atender quem procura os servios na UPA, mas entendemos que isso ajudaria num melhor fluxo de atendimento para todos", afirma.

"Somos referncia para a cidade. importante que a populao entenda que sintomas leves podero ser atendidos e at testados em UBSs, com todo o acompanhamento pela equipe do local. Alm disso, aqueles que precisam de atendimento para outra demanda devem procurar o posto de sade mais prxima de sua residncia no turno da tarde. Na UPA, elas esto expostas ao vrus, podendo se infectar", acrescenta a diretora adjunta.