Trecho da avenida Boqueirão terá obras em Canoas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, a prefeitura de Canoas retomará os trabalhos de recuperação asfáltica e revitalização da avenida Boqueirão, agora no trecho entre a BR-116 e a rua Liberdade. Nos primeiros dias, quando a obra vai se concentrar no canteiro central, não haverá interrupção total no trânsito no local, o tráfego apenas será direcionado para meia pista.

A avenida Boqueirão já havia recebido em sua outra extremidade, entre as ruas Alexandre de Gusmão e A.J. Renner, a recuperação asfáltica, no qual está localizada a rótula de entrada do bairro Guajuviras. "Sabemos a quantidade de veículos que trafegam por lá todos os dias e, por isso mesmo, logo no começo deste projeto demos prioridade a ela. Agora que a instalação da adutora avançou, estamos aqui cumprindo a nossa palavra e deixando a Boqueirão digna para quem depende dela para se locomover", disse o prefeito Luiz Carlos Busato.