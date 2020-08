Pelotas anuncia lockdown a partir deste fim de semana

Mesmo com o retorno de Pelotas à bandeira laranja , depois de duas semanas na classificação considerada alta para o contágio do coronavírus, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou a realização de um lockdown no município a partir do fim de semana. Também serão mantidos os protocolos de bandeira vermelha ao longo da semana na cidade..





Segundo a prefeita, desde a quinta-feira passada, quando o índice de ocupação das vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais referência para tratamento de casos Covid-19 chegou a quase 90%, já havia decidido em não recorrer de uma classificação mais rígida no Distanciamento Controlado do governo do Estado. "Minha ideia é manter um protocolo intermediário, como já fizemos, entre a laranja e a vermelha, enquanto preparamos uma ação mais forte essa semana. Vamos fazer, a exemplo de prefeitos de outros municípios, lockdown", afirmou a prefeita.

queda acentuada na adesão da comunidade ao isolamento social Paula justificou a iniciativa de adotar o fechamento total de atividades no município por ter percebido a, com a última média registrada em 44,5%. O fechamento intermitente do comércio não tem causado mais efeito. As pessoas vivem um estresse, depois de cinco meses de pandemia, e o setor acaba sendo mais prejudicado, avalia a prefeita.

A gestora esclareceu que ainda está em estudo a estratégia de realização do lockdown. "Iremos conversar com todas as entidades possíveis. Vamos parar tudo o que puder ser parado, menos os serviços essenciais, como a saúde, para tentar manter as pessoas em casa. Vamos atingir o maior número de segmentos; vamos tentar parar a cidade".

Em princípio, o fechamento total do município deve ocorrer no próximo fim de semana, mas há a possibilidade de ser mantido por mais tempo. "Vai depender dos números da progressão da pandemia nos próximos dias e da análise que será feita durante a semana, inclusive com os membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Vou informando todos, até o fim da semana, sobre os procedimentos; como as pessoas e a fiscalização deverão agir", ressaltou ao dizer que o lockdown será feito para estancar o contágio e para que a rede hospitalar não entre em colapso.

Atualmente, das 79 vagas de enfermaria, 31 estão ocupadas em Pelotas. As UTIs se tornaram fonte maior de preocupação da administração municipal - de um total de 35 leitos, incluindo pediátricos, 24 estão ocupados. "Estamos em contato com hospitais - com a perspectiva de ampliar as vagas. Há leitos, mas falta equipe, médicos. Estamos tentando contratar uma empresa e se apresentou uma interessada. Resta saber se irá conseguir contratar os profissionais. Talvez, em breve, eu consiga anunciar a ampliação de leitos de UTI", relatou a prefeita.

Paula ainda destacou a estabilidade relativa do município na incidência de casos por habitantes, mas voltou a frisar sobre a queda no isolamento social, com média de 44,5% na última semana, com um leve acréscimo de 48% na sexta-feira passada. "Precisamos fazer nossa parte para evitar que o contágio se dissemine - o que ajuda a evitar casos graves e a necessidade de mais leitos de UTI", concluiu.