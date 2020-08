Venâncio Aires inicia testagem em massa na população local

Os postos de saúde de Venâncio Aires recebem uma intensa movimentação por conta do início da testagem sobre prevalência do coronavírus na segunda-feira. Os testes rápidos estão sendo feitos em pessoas pertencentes a grupos de risco (sintomáticos, casos suspeitos ou que tiveram contato com casos positivos, idosos, gestantes, hipertensos, diabéticos, imunossuprimidos e doentes respiratórios crônicos). A aplicação de testes rápidos exclusivamente para pessoas de grupos de risco se estende até sexta-feira.

Já no próximo sábado, a testagem abre para toda a população. No dia, no pavilhão Sebastião Mártir, das 8h às 16h, será realizado o Dia D de testagem. Além deste, outros pontos estratégicos serão montados e organizados para atender a comunidade. Oito enfermeiros e oito técnicos de enfermagem, da cidade e região, foram contratados para reforçar o grupo de profissionais que atuará nas ações.

A partir da próxima semana, os profissionais irão atuar, em duplas, de forma volante na cidade. Também na próxima semana, os testes estarão disponíveis para toda a população nas Unidades de Saúde. O primeiro lote conta com 15 mil testes. Conforme a demanda, o município deverá realizar a compra de mais kits.

O secretário municipal de Saúde, Ramon Schwengber, explica que a ação é de suma importância para entendermos como o vírus está circulando no município e, principalmente, para se conseguir isolar os casos positivos para realizar o devido atendimento e para que também não se prejudique o comércio do município. "Com isso, Venâncio Aires será um dos poucos municípios do país a realizar uma testagem em massa e talvez o único a testar 20% da população numa primeira remessa", afirmou.