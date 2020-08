Prefeitura autoriza R$ 2,8 milhões em obras asfálticas em Santo Ângelo

A prefeitura de Santo Ângelo anunciou mais obras de infraestrutura urbana, dando sequência ao processo de modernização malha viária da cidade e garantindo a melhoria na qualidade de vida da população. O prefeito Jacques Barbosa autorizou o início de mais uma série de intervenções de asfaltamento com investimento superior a R$ 2,8 milhões.

As obras estão acontecendo em diferentes setores da área urbana. No bairro Pippi, mais duas ruas receberão asfalto nos próximos dias. A empresa vencedora da licitação já está realizando os trabalhos de colocação de meio-fio e sarjetas das ruas Antão Assis Brasil, onde está localizada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, e na Borges do Canto. Serão asfaltadas duas quadras da Antão Assis Brasil, com investimento de R$ 360.590,04. A Borges do Canto receberá pavimentação em outro trecho. O investimento é de R$ 330.808,56. As obras devem começar nos próximos dias.