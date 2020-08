Reforma do Centro Cívico inicia comemorações dos 89 anos de Santa Rosa

Começou nesta segunda-feira as festividades alusivas aos 89 anos do município de Santa Rosa. O ato aconteceu no Centro Cívico e Cultural Antônio Carlos Borges com a realização de um culto ecumênico. Esse ano, com a impossibilidade da presença de público devido ao coronavírus, a celebração foi online.

Após a celebração do culto, o prefeito Alcides Vicini entregou as obras de melhorias realizadas no centro. Substituição do parquê do piso inferior do teatro/auditório por piso vinílico e a troca de todas as poltronas da parte inferior, readequação do telhado, forro, pintura e parte elétrica do prédio. O investimento nas reformas chegou a R$ 875 mil.