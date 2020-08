CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 04/08/2020. Alterada em 04/08 às 03h00min Resultados da pesquisa no Vale do Rio Pardo serão divulgados na quinta-feira

O final de semana teve a primeira etapa da pesquisa para identificar a progressão do novo coronavírus no Vale do Rio Pardo. Em 14 municípios da região, foram aplicados cerca de 1.000 testes rápidos simultaneamente. Na quinta-feira, a equipe responsável deve divulgar as conclusões preliminares e mais detalhadas desta fase, a primeira de quatro que compõem o estudo encomendado pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e apoio da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo.

"Tivemos uma ótima adesão dos participantes, nas entrevistas e nas coletas. Foi muito positivo, com um envolvimento grande de todos os municípios, servidores, alunos, pesquisadores e principalmente da comunidade. Todos compreenderam a importância do estudo, necessário para conhecermos a real expansão da Covid-19 na região, o que ajudará na tomada de decisões dos gestores", afirmou a enfermeira e diretora executiva do Cisvale, Lea Vargas.

Segundo a pesquisadora e professora da Unisc, Mari Ângela Gaedke, foi possível coletar 100% da amostra prevista. Além de Santa Cruz do Sul, onde os testes foram aplicados por estudantes da área da saúde da Unisc, houve coletas em Boqueirão do Leão, Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz. Nesses locais, os entrevistadores foram servidores dos próprios municípios. Mais de 200 pessoas estiveram envolvidas.

Ao analisar dados parciais após o retorno dos testes realizados nos municípios, o coordenador-geral da pesquisa, Marcelo Carneiro comentou que os pesquisadores esperavam uma positividade maior em algumas localidades, o que não ocorreu. "Em alguns municípios, a transmissão comunitária do vírus iniciou mais cedo, alguns inclusive com surtos em clínicas geriátricas, e se esperavam números diferentes. Mas tudo isso vai ficar mais claro após a realização das quatro etapas e da análise dos dados", afirmou o médico