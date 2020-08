Prefeitura de São Borja decide aumentar a medidas restritivas à população por conta da baixa adesão

Apesar dos apelos à população para que evite aglomerações e diminua o contágio do vírus coronavírus em São Borja, a prefeitura não tem visto efeito nas medidas. Por esse motivo, visando o controle à circulação na cidade, novas medidas restritivas foram aplicadas na cidade para frear a contaminação da população.

Uma das determinações é que, aos sábados e domingos, durante todo o dia e por tempo indeterminado, fica proíba a circulação de veículos pela área do Cais do Porto. Também pedestres estão proibidos de circular pela Ponta da Faixa ou ocupar as arquibancadas no Cais, assim como os gramados à margem do Rio Uruguai.

Outra determinação instituída pelo decreto é que fica vedado o consumo presencial de bebidas em estabelecimentos comerciais de revendas de bebidas, no período compreendido entre as 18h de sextas-feiras às 9h de segundas-feiras, bem como em feriados das 18h do dia que o antecede às 9h do dia subsequente, sendo admitida apenas a comercialização por tele-entrega ou take away.

Seguem também as restrições de horário de funcionamento, os serviços não essenciais podem funcionar entre às 9 e às 12h e das 14 às 18h. Já os serviços essenciais devem respeitar o código de posturas uma vez que o horário das 8h até às 23 horas, varia conforme o ramo do estabelecimento. Em ambos os casos, a lotação não poderá exceder a 20% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI), e será a empresa responsável pela informação por intermédio de afixação de cartaz indicativo de sua capacidade total, bem como, do percentual indicado correspondente a 20%.