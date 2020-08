Prefeitura abre ginásio em São Leopoldo para ampliar número de exames

A partir desta semana, o Centro de Testagem de São Leopoldo passará a funcionar no ginásio Celso Morbach, no largo Rui Porto. A transferência faz parte da estratégia de enfrentamento da pandemia a partir da ampliação da testagem de acordo com os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

O novo local possibilitará um acréscimo de 100% na média de testagens do novo coronavírus, que passará de 200 para 400 por dia, pois o número de atendentes será dobrado, passando de cinco para 10. Atualmente, os testes são realizadas na antiga sede da Unisinos.

Para poder contratar mais profissionais, a secretaria da Saúde entrou com um pedido junto ao Ministério da Saúde. Com a habilitação concedida pelo governo federal, o município passa a receber R$ 80 mil mensais para custeio. "Temos uma preocupação com a sustentabilidade das ações. A habilitação temporária do centro permite economizar recursos do município que podem ser investidos em outras áreas", ressaltou o secretário, Ricardo Charão.

O ginásio municipal foi escolhido por oferecer maior área física e, por consequência, facilitar o distanciamento de profissionais e usuários. Além disso, fica na região central da cidade e na mesma estrutura que comporta a farmácia estadual e municipal. "É um local de fácil acesso e que já presta serviços na área de saúde em suas dependências", complementa Charão. Beirando a marca de 10 mil testes aplicados, São Leopoldo é uma das cidades que mais realiza testes, realizando proporcionalmente quase cinco vezes mais que a média nacional.

Todos as coletas e diagnósticos são realizadas mediante agendamento, como tem sido a prática da saúde municipal desde o início. Portanto, o usuário com sintomas gripais deve seguir procurando as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Centro de Saúde Feitoria, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte ou Hospital Centenário.