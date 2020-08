Sapiranga quer tirar veículos de tração animal das ruas

A prefeitura de Sapiranga protocolou, na Câmara de Vereadores, o texto da lei que institui o Projeto Viver. A iniciativa trata essencialmente sobre a proibição do uso de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano da cidade. Em um prazo de 180 dias, serão colocadas em prática medidas para a redução gradual do número de veículos de tração animal no perímetro urbano, até a completa extinção do uso de animais para esse tipo de serviço, assim como a proibição da condução de animais com cargas.

Pela lei, fica estabelecido o prazo máximo de um ano para a proibição, em definitivo, da circulação de veículos de tração animal. O veículo em questão será substituído por outro meio de locomoção, sem uso de força animal. Após o prazo de implementação do projeto, o condutor de veículo de tração animal que contrarie a lei, terá o seu veículo apreendido pelo órgão competente, com jurisdição sobre a via. O agente de trânsito, para proceder com a remoção do veículo, poderá requerer força policial.

O animal encontrado em situação frágil de saúde será retido e o recolhimento ficará a cargo do órgão municipal controlador de zoonoses, para onde serão encaminhados os animais. No local, os animais passarão por procedimentos como exames clínicos realizado por médico veterinário, coleta de material para exames, assim como a manutenção das condições que lhes proporcionem alimentação e alojamento adequado.

Os animais recolhidos terão as seguintes destinações: doação para associações civis, sem fins lucrativos, que tenham por finalidade estatutária a proteção aos animais ou projetos de saúde que se utilizam da equoterapia, uma terapia complementar que utiliza o animal como um instrumento cinesioterápico, buscando o desenvolvimento físico e psicológico de pessoas com deficiências.