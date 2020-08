Sapucaia do Sul cria cadastro para artistas locais

A secretaria municipal de Cultura e Turismo de Sapucaia do Sul está construindo um cadastro de artistas da cidade. De acordo com o titular da pasta, Adriano Mazzuchello, a ideia é que todos os artistas que residam e atuam no município, de diferentes segmentos culturais, preencham o cadastro que está disponível no site da Prefeitura.

"Queremos montar um grande banco de dados com os talentos da nossa cidade, para prospecção de futuros projetos", explicou Mazzuchello. O cadastro é destinado para artistas de diferentes áreas de atuação, como carnavalescos, arte Circense, além de cinema e audiovisual, bandas, corias, capoeira, narração e contação de histórias, dança, fotografia, entre outros. Para fazer o cadastro, basta acessar o site da prefeitura.