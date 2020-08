Carlos Barbosa inicia discussão com a comunidade para revisar plano municipal

A secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente de Carlos Barbosa vai disponibilizar, a partir desta segunda-feira, a consulta da apresentação da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Um vídeo explicativo sobre a revisão estará disponível na página do Facebook da prefeitura para a população pode acessar e conferir as mudanças

No mesmo dia, ocorrerá uma assembleia pública, que será feita no formato virtual tendo em vista o atual cenário municipal da pandemia do coronavírus. Nela, será possível contribuir com sugestões para a atualização do plano de saneamento de Carlos Barbosa.

O plano ficará disponível para consulta e sugestões até o dia 10 de agosto, quando será encerrada a audiência pública. Os interessados em participar devem buscar informações no site e nas redes sociais da prefeitura.