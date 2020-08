Revisão do Plano Diretor de Lajeado será apreciada hoje

Será apreciado pelos vereadores de Lajeado, nesta terça-feira, o projeto de avaliação do Plano Diretor Lajeado 2040. A sessão terá início às 17h e poderá ser acompanhada de forma online pelas redes sociais da prefeitura. O projeto, cujo debate foi em 2017, foi entregue oficialmente ao Legislativo em abril de 2019.

Atualmente, a cidade se baseia no Plano Diretor aprovado em 2006. Observando o crescimento da cidade, o Executivo deu início a uma revisão do plano, com consultoria do arquiteto e urbanista Enio Perin. A partir de estudos elaborados com parceria técnica da Univates e de entidades integrantes do Fórum das Entidades Empresariais de Lajeado, como a Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Alto Taquari (Seavat) e Sinduscon Vale do Taquari, o plano também contou com a participação popular.

Dentre as propostas que foram incluídas na revisão está o uso misto da cidade, para permitir que as áreas tenham mais tipos de uso (por exemplo, permitir pequenos comércios em grandes vias de áreas residenciais), a fim de que as pessoas possam resolver seu dia a dia mais perto de casa, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos. Será feita a projeção das principais futuras vias do município, evitando que se construa sobre espaços que devem ser destinados a ruas e avenidas e organizando melhor o fluxo do trânsito no futuro;

Estãp previstas oito transposições urbanas ao longo da BR-386, da RS-130, da RS-421 e da ERS-413 para permitir uma melhor ligação entre bairros e áreas cortados por estas grandes vias localizadas em áreas urbanas. O novo plano também prevê alterações de utilização das áreas, prevendo tipos de ocupação para cada espaço e áreas específicas para determinadas atividades (como o Distrito Industrial, que permanece onde está e com a mesma área, sem mudanças).

Esse item do plano é considerado o de maior impacto para empreendedores e empresas, uma vez que altera as possibilidades de uso de terrenos. Grande parte dos zoneamentos antigos foram mantidos, mas o novo Plano Diretor prevê o incentivo ao uso mais comercial de grandes vias urbanas e o incentivo de construções em algumas áreas mais do que outras, de forma a permitir o crescimento ordenado do município. Além disso, há a previsão para o incentivo de implantação de atividades inovadoras em determinadas regiões do município para incentivar a revitalização de locais históricos e a ocupação de áreas voltadas à tecnologia e inovação