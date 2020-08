Prefeitura faz parceria com a Unisinos em São Leopoldo

Com o aumento dos casos de Covid-19 em São Leopoldo, a Central de Monitoramento de Isolamento Domiciliar (Cemid) começou a ter dificuldades com o fluxo diário de atendimentos. Diante do novo desafio, o secretário da Saúde, Ricardo Charão, entrou em contato com a Escola de Saúde da Unisinos e propôs uma parceria para que estudantes auxiliem no telemonitoramento dos pacientes com Covid-19.

Os monitorados foram divididos pelos tipos de teste. A Cemid segue com pacientes testados por PCR (secreção) e IGM reagente. A Unisinos acompanha quem fez Testes-rápidos e IgG com Igm reagente, o que corresponde a uma média de 150 pacientes. Diariamente, estudantes, com supervisão de professores, entram em contato com os positivados para repassar orientações quanto ao isolamento e receber informações sobre o seu estado de saúde.

O serviço serve de aprendizagem para os futuros profissionais. É o caso da estudante Amanda Zimmermann dos Reis, que cursa Nutrição e que devido ao atraso da formatura, prevista para agosto, aproveitou para se qualificar sobre a nova doença e a relação com os pacientes. "O telemonitoramento é importante em diversos pontos, pois esse elo com os pacientes durante o período de isolamento é fundamental. A partir dele, podemos ter o controle do estado de saúde de quem está positivado", ressaltou.

Para o prefeito Ary Vanazzi, a parceria com o meio acadêmico é fundamental. "Em São Leopoldo a Unisinos tem sido uma grande parceira das ações da nossa gestão especialmente na área da saúde. Esse trabalho dos estudantes é fundamental, ainda mais com esse trabalho extraordinário que é o monitoramento dos casos positivos ativos, que são muitos", disse.