Bento Gonçalves cria programa para pacientes com câncer

O câncer colorretal é um dos três que mais mata homens e mulheres da região da serra gaúcha. Além disso, nos últimos 15 anos, o número de diagnósticos da doença aumentou 293,9%. Pensando em frear essas estatísticas, o Instituto Tacchini de Pesquisa em Saúde, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso de Bento Gonçalves, vai passar a realizar o rastreamento de tumores colorretais de forma gratuita em moradores do município que tenham entre 60 a 85 anos.

O termo de fomento entre os parceiros foi assinado em julho e as consultas devem começar a ocorre após a pandemia. Durante os primeiros 12 meses de projeto, 600 moradores de Bento Gonçalves serão atendidos. Além dos exames de sangue oculto nas fezes, serão realizadas 420 consultas de enfermagem, 176 consultas com médico proctologista, 106 exames de colonoscopia, 67 reconsultas de enfermagem para pacientes com colonoscopia normal, 39 reconsultas com médico proctologista para pacientes com achados na colonoscopia, além de outras 39 polipectomias e exames de patologia.

O objetivo é do projeto vai além de efetivamente diminuir a mortalidade em função da doença. A intenção é desenvolver a cultura de rastreamento de tumores colorretais na comunidade da região, hoje mais direcionada a tumores de mama, por exame de mamografia, e tumores colo uterinos.