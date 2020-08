Empresas se unem para fortalecer o ecoturismo em Três Coroas

Conhecida pelas belezas naturais, Três Coroas aposta no potencial do turismo com foco na natureza e na aventura para organizar a retomada das atividades. Pensando na melhor forma de estruturar a volta prevista para setembro, empresas de ecoturismo da região se uniram e criaram o grupo Aventura Três Coroas.

Formada pelos por seis empresas que atuam na cidade, a iniciativa quer fortalecer a região que é o principal destino do turismo de aventura do Rio Grande do Sul. A boa expectativa do grupo para o retorno das atividades não é apenas uma aposta, mas leva em conta dados de pesquisas recentes que antecipam o comportamento do turismo nos próximos meses com muitos pontos a seu favor. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo de natureza, o ecoturismo e o turismo de aventura estarão entre os seis segmentos turísticos mais procurados pós-pandemia.

Embora entenda que há uma demanda reprimida, o grupo espera receber entre 50% e 60% da capacidade dos parques entre setembro e março de 2021. "Imaginamos operar desta forma até que haja uma vacina disponível", comenta Teriana Selbach, sócia do Raft Adventure Park. Ela ressalta que a cidade ficará mais fortalecida no cenário turístico com a criação do grupo. "Essa união se tornou ainda mais importante no momento atual e a criação do grupo foi um movimento natural. Nós dividimos o mesmo espaço, que é o rio, então faz todo o sentido construir, revisar e unificar os procedimentos conjuntamente", completa Teriana.

A cidade, que fica a cerca de 1h15 de Porto Alegre e a 40 minutos de Gramado e Canela, é referência na prática de esportes de aventura, especialmente rafting e tirolesa. Porém, as atividades oferecidas na região vão além, com muitos parques que proporcionam estrutura de lazer para passar o dia ou acampar, com restaurantes, churrasqueiras, quadras esportivas, trilhas e diversas atividades como stand up paddle, rapel, arvorismo, paintball, slackline e tiro ao alvo.