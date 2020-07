Obras asfálticas vão custar R$ 2 milhões em Estrela

A prefeitura de Estrela vai investir cerca de R$ 2 milhões em novas pavimentações no município. Licitações na modalidade de concorrência estão abertas e se referem ao asfaltamento da Estrada Jacob Mallmann, em Linha São Jacó, e do acesso ao Distrito Industrial. As propostas para a obra da estrada serão recebidas no dia 1 de setembro, às 9h, na sala de licitações da prefeitura.

O primeiro trecho tem 1.030 metros de extensão, com um custo estimado de R$ 1,026 milhão. Já para o acesso ao Distrito Industrial, cuja a abertura das propostas está marcada para o dia 25 de agosto, são 4.858 metros quadrados, com valor calculado em R$ 897,5 mil. Os recursos para execução destas obras são provenientes do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Por meio deste programa, o Executivo municipal garantiu o montante de R$ 5,2 milhões, que serão utilizados também na aquisição de equipamentos para praças, pavimentação no minidistrito undustrial e da rua Santa Catarina, no bairro dos Estados, e ainda na compra de três caminhões para a secretaria da Agricultura. Segundo o prefeito Rafael Mallmann, são investimentos importantes, não somente na infraestrutura, como a pavimentação da estrada de São Jacó, mas também na geração de empregos e no fortalecimento do meio rural, com a compra de caminhões para atender os produtores, pois este é um setor que economicamente tem grande relevância para o município. Além disso, conforme o prefeito, a população será atendida como um todo, especialmente as crianças e jovens, por meio da instalação de novos equipamentos nas praças, para as atividades de esporte e lazer.