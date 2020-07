Novo hotel será construído na área central de Flores da Cunha

O prefeito de Flores da Cinha Lídio Scortegagna e o presidente da Câmara de Vereadores, João Paulo Carpeggiani, fizeram a assinatura do contrato de parceria para a construção de um hotel na avenida 25 de Julho, no centro da cidade. A parceria envolve três empresas da cidade.

O empreendimento deverá contar com 125 apartamentos, divididos em quatro andares, com centro de eventos, além de novidades como o Museu do Vinho e uma loja específica para a venda da bebida. A expectativa é apresentar o anteprojeto em 60 dias, para tramitar junto aos órgãos municipais, e iniciar as obras ainda no primeiro semestre de 2021.

A área total será de 6.000 metros quadrados, e o empreendimento será na modalidade condo-hotel, quando o investidor pode comprar quartos do empreendimento). Conforme os investidores a previsão de conclusão é em 2023.