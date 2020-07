Aumento de casos de Covid-19 preocupa Paraí

O números de casos confirmados de Covid-19 têm crescido rapidamente de uma semana para a outra em Paraí, o que aumenta a preocupação dos profissionais envolvidos no combate da doença no município. Na sexta-feira passada, dia 24 de julho, quatro meses após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em 24 de março, o Boletim Epidemiológico da cidade fechou com 75 casos. Na quinta-feira, a cidade tinha 89 casos confirmados, e outras 89 pessoas são consideradas suspeitas e estão em monitoramento domiciliar.

Segundo a secretaria da Saúde, cinco pacientes encontravam-se internados no Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, em Paraí. São eles, três homens com idades de 77, 61 e 52 anos, e duas mulheres com 62 e 60 anos. Os pacientes permanecem em quartos isolados, e todos os procedimentos de controle são tomados durante os atendimentos, ou no transporte destes pacientes para internações e exames em outros municípios.