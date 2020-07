Pelotas decide cancelar festejos da Semana Farroupilha

O tradicional Desfile Farroupilha de 20 de setembro está cancelado em Pelotas neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi acordada em reunião por videoconferência, entre a prefeita Paula Mascarenhas e representantes da 26ª Região Tradicionalista (26ª RT).

Os tradicionalistas planejam, junto à secretaria de Cultura , uma proposta de Semana Farroupilha virtual para garantir o distanciamento social. Segundo o coordenador da 26ª RT, Márcio Corrêa, atividades como a Missa Crioula deverão ser online.

O vice-presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), César Oliveira, defendeu que a programação audiovisual, por meio da internet, poderá ampliar a visualização da cultura tradicional gaúcha para fora do Rio Grande do Sul. "Isso potencializa a questão do turismo no Estado - setor que deverá ter uma retomada significativa pós-pandemia", disse.