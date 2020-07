Pandemia faz abertura de empresas crescer em Teutônia

Conforme levantamento feito pela secretaria municipal de Indústria, Comércio, Teutônia já registra, em 2020, 255 inscrições para a abertura de novas empresas. Deste total, 149 inscrições ocorreram durante a pandemia do novo coronavírus. Dentre os fatores apontados para este saldo positivo, estão a estruturação da Sala do Empreendedor e a Lei da Liberdade Econômica, que desburocratizaram e impulsionam o empreendedorismo.

Pelos dados da prefeitura, de 1 de janeiro de 2020 a 29 de julho, foram 255 inscrições de empresas novas e 91 baixas. Deste total, 149 inscrições e 49 baixas ocorreram durante o período da pandemia, isto é, entre 17 de março e 29 de julho. De 1 de janeiro a 17 de março, antes da pandemia, foram 106 inscrições novas para abertura de empresas.

Conforme o prefeito, Jonatan Brönstrup, o Executivo trabalhou na melhoria do ambiente de negócios no âmbito do município, tornando-o mais atraente ao investimento. "Procuramos diminuir a burocracia na abertura de negócios, reduzindo custos para empreender, o que se torna fundamental para o desenvolvimento do Município. Mesmo durante a pandemia, se estimulou o empreendedorismo", sublinhou.

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sidnei Eckert, observa que os empreendedores estão tendo a oportunidade de desenvolver o seu negócio, se preparando para a retomada da economia. "É positivo perceber que o empreendedor encontra um ambiente favorável para abrir novos negócios no município. Mesmo nesses tempos difíceis, o empreendedor acredita que pode desenvolver o seu negócio agora e crescer assim que a economia como um todo voltar a crescer", sublinha.